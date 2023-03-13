Власть 13 марта 2023, 13:43 Киноакадемию США уличили в политизации после вручения «Оскара» фильму о Навальном Песков назвал элементом политизации вручение «Оскара» фильму «Навальный» YouTube

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Награждение премией «Оскар» документального фильма канадского режиссера Дэниела Роэра о российском блогере Алексее Навальном можно рассматривать в качестве элемента политизации. Такое заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что не смотрел фильм, поэтому не может объективно говорить о качестве работы.

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«Смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает», — привел слова Пескова ТАСС.

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Фильм «Навальный» рассказывает о жизни российского блогера начиная с лета 2020 года, когда его госпитализировали в больницу Омска с отравлением.

Режиссером ленты стал канадский кинематографист Дэниел Роэр. Картина победила в номинации премии Американской киноакадемии «Лучший документальный фильм». Другими номинантами стали фильмы «Огонь любви», «Все, что дышит», ''Вся красота и кровопролитие» и «Дом из осколков».

Награду за лучший художественный фильм получила работа режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу».