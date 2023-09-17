Власть 17 сентября 2023, 09:46 Ким Чен Ыну во Владивостоке вручили бронежилет и набор беспилотников ТАСС: глава Приморья подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сделал главе Северной Кореи Ким Чен Ыну необычный подарок. Он передал северокорейскому лидеру бронежилет и набор беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Губернатор подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий», — указали власти.

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Подарок состоял из бронежилета с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха. В правительстве Приморья отметили, что элемент военного обмундирования разработали специалисты края. Он гораздо легче известных аналогов.

Кроме того, Ким Чен Ыну вручили пять беспилотников-камикадзе и разведывательный БПЛА самолетного типа «Герань-25», имеющий функцию вертикального взлета. Производство данных дронов также находится в Приморье.

Третьим подарком северокорейскому лидеру стал комплект спецодежды, малозаметной для тепловизоров.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын остался доволен поездкой в страну.

Глава КНДР прибыл в Приморье в субботу, 16 сентября. Во Владивостоке северокорейского лидера ждала насыщенная программа. Он успел посетить фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» и изучить вооружение военного корабля, а также посмотреть балет «Спящая красавица»на Приморской сцене Мариинского театра.