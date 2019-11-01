Ким Чен Ына пригласили на День Победы в Россию

Российские власти пригласили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию на празднование 75-летия Победы. Пока он не ответил.

О приглашении северокорейского лидера в Россию на День Победы в 2020 году сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает «Интерфакс». «Ким Чен Ын приглашен на празднования 9 Мая. Ожидаем ответа», — сказал дипломат.

В интервью РИА «Новости» посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что власти КНДР изучают приглашение Ким Чен Ына в Москву в честь празднования юбилея Победы в 2020 году.

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы. В их числе французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила в Москву, помимо северокорейского лидера, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и главу Белоруссии Александра Лукашенко.