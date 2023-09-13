Власть 13 сентября 2023, 07:59 Ким Чен Ын выразил Путину благодарность за приглашение Лидер КНДР поблагодарил президента Путина за приглашение РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение посетить Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», — сказал он во время приветствия Путина на космодроме Восточный.

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Церемония встречи двух лидеров прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Политики осмотрят объекты на космодроме Восточный, а потом начнутся их переговоры.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын приехал на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Он вышел из вагона по трапу с красной дорожкой. Его встретили военнослужащие из почетного караула Восточного военного округа с флагами двух государств, а также глава межправкомиссии РФ и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев.