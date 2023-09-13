13 сентября 2023, 07:59
Ким Чен Ын выразил Путину благодарность за приглашение
Лидер КНДР поблагодарил президента Путина за приглашение
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение посетить Россию. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», — сказал он во время приветствия Путина на космодроме Восточный.
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Церемония встречи двух лидеров прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Политики осмотрят объекты на космодроме Восточный, а потом начнутся их переговоры.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын приехал на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Он вышел из вагона по трапу с красной дорожкой. Его встретили военнослужащие из почетного караула Восточного военного округа с флагами двух государств, а также глава межправкомиссии РФ и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД России Игорь Богдашев.
Ким Чен Ын
Владимир Путин
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