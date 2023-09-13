Власть 13 сентября 2023, 09:22 Ким Чен Ын выразил надежду на сотрудничество с Россией в борьбе против империализма Ким Чен Ын: КНДР подержит все решения Путина и будет бороться с империализмом РИА «Новости»

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Северная Корея всегда будет поддерживать все решения России и продолжит развивать двусторонние отношения. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, его процитировало РИА «Новости».

«Мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и решения правительства России», — указал Ким Чен Ын.

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Глава КНДР также заявил, что надеется на совместную борьбу против империализма и за строительство суверенного государства.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия поднялась на «священную борьбу» ради защиты суверенитета и безопасности от гегемонистических сил. Северокорейский лидер уточнил, что его визит в РФ выпал на «особое время».

В ходе переговоров с Владимиром Путиным Ким Чен Ын также назвал отношения с Россией приоритетом для своей республики.

Утром 13 сентября глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию российского космодрома Восточный.