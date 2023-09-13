Власть 13 сентября 2023, 12:23 Ким Чен Ын произнес тост за победу России и здоровье Путина Ким Чен Ын поднял тост за победу ВС России над «сборищем зла» и здоровье Путина РИА «Новости»

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Во время торжественного обеда с президентом России Владимиром Путиным глава КНДР Ким Чен Ын произнес тост за победу РФ над «сборищем зла». Он также поднял бокал за здоровье лидера страны и российско-корейские отношения, сообщил ТАСС.

Руководитель Северной Кореи выразил уверенность в победе Вооруженных сил России и ее народа над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Глава КНДР заявил о готовности своей республики встать на защиту международной справедливости в сотрудничестве с РФ.

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«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла», — высказался Ким Чен Ын.

Путин на обеде с Ким Чен Ыном также поднял ответный тост, пожелав благополучия и процветания народов России и КНДР и дальнейшего укрепления сотрудничества двух государств.

Глава Северной Кореи указал, что во время переговоров с российским коллегой обсудил ситуации в европейских странах и на Корейском полуострове. Он также заявил о личной уверенности, что нынешний визит в Россию станет стимулом к формированию стратегического сотрудничества двух стран.

После расширенных переговоров Путин и Ким Чен Ын поговорили тет-а-тет.