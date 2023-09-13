Власть 13 сентября 2023, 07:10 Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный для переговоров с Путиным Руководитель КНДР Ким Чен Ын приехал на космодром Восточный Автор: Alexei Nikolsy / Пресс-служба Кремля

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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на поезде приехал на железнодорожную станцию космодрома Восточный, там уже находится российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

Поезд лидера КНДР остановился на путях около монтажно-испытательного корпуса. Рядом стояли военные почетного караула Восточного военного округа с флагами двух государств.

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Ким Чен Ына встретили у поезда директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Политик сел в свой лимизун, после чего северокорейская делегация отправилась на встречу с российской стороной.

Путин и Ким Чен Ын должны провести переговоры. Пока не известно, состояться ли они тет-а-тет или в расширенном формате. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, международные дела.