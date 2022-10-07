Ким Чен Ын отметил заслуги Путина в строительстве сильной России | 360°

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Ким Чен Ын отметил заслуги Путина в строительстве сильной России

Глава КНДР Ким Чен Ын в поздравлении отметил заслуги Путина в строительстве сильной России

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем, указав на его заслуги в «строительстве сильной России». Глава Северной Кореи выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс», — сообщило ЦТАК.

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Ким Чен Ын в поздравлении отметил, что Россия защищает «достоинство государства и его фундаментальные интересы» от угроз со стороны Соединенных Штатов и их вассалов. Он отметил, что это стало возможным благодаря лидерству и воле Путина.

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Северокорейский лидер подчеркнул крепость взаимного сотрудничества между странами и выразил надежду, что личные отношения глав двух государств «сыграют большую роль» в построении дружеских отношений между странами.

КНДР

Владимир Путин

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