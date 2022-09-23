Власти Запорожской области сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ над Мелитополем | 360°

Власть 23 сентября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Власти Запорожской области сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ над Мелитополем ВГА Запорожской области сообщила о сбитом над Мелитополем беспилотнике ВСУ Минобороны РФ

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Украина в очередной раз предприняла попытку сорвать проведение референдумов на освобожденных территориях. Система противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбила беспилотный летательный аппарат над Мелитополем. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации региона.

В ВГА отметили, что в городе прозвучал взрыв — это сработала система ПВО и сбила украинский БПЛА.

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«В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», — подчеркнули власти Запорожской области.

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ВСУ применяют беспилотники для устрашения жителей освобожденных территорий, чтобы сорвать референдумы о присоединении к России. Об этом ранее сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Референдум в освобожденной части Запорожской области стартовал утром 23 сентября. «Мы возвращаемся домой!», — заявил Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Референдумы по вопросу вхождения в состав России объявили в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Принять участие в нем можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к РЙ. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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