Власть 05 июля 2023, 23:50 «Киевскому малышу». Медведев иронично высказался о кокаине в Белом доме Медведев о кокаине в Белом доме: США приготовили «киевскому малышу успокоительное» РИА «Новости»

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился в Twitter комментарием по поводу обнаружения в Белом доме кокаина. По его мнению, вместо американских истребителей F-16 президенту Украины Владимиру Зеленскому «приготовили успокоительное».

«В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное», — написал он.

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Порошкообразное вещество белого цвета нашли в библиотеке Белого дома. После анализа выяснилось, что это был кокаин. Сейчас Секретная служба США устанавливает, как запрещенное вещество могло попасть в здание.

О найденном наркотике рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. После этого в Белом доме объявили повышенную тревогу и провели эвакуацию персонала.

Ранее истребитель Воздушно-космических сил Франции перехватил туристический самолет, на котором летел контрабандист с грузом наркотиков. На борту также обнаружили более 45 тысяч евро.