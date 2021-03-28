Киевское «выдворение россиян» из Крыма сравнили с «нашествием рептилоидов»

Обсуждать планы Киева по выселению россиян из Крыма — это все равно что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике». Об этом заявил представитель Крыма при президенте РФ Александр Молохов, сообщило РИА «Новости».

Вице-премьер Украины Алексей Резников, занимающий пост министра по «временно оккупированным территориям», ранее заявил, что после «возвращения» Крыма придется выдворять с полуострова россиян, переехавших туда с материковой части РФ.

Киев таким образом пытается уйти от обсуждения реальных проблем на Украине, заявил Молохов. Украинские власти хотят навязать дискурс по темам, не имеющим никакого отношения к реальности, отметил представитель республики при российском президенте. Молохов указал, что с таким же успехом можно обсуждать «нашествие рептилоидов на Крещатике».

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал слова вице-премьера Украины несуразицей.

«Резников напоминает персонажа пословицы: „Мели, Емеля, твоя неделя“», — сказал он.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее предложил объявить украинского вице-премьера в розыск и завести против него уголовное дело.

Крым стал частью России по результатам народного референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с РФ.