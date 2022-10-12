Власть 12 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Киевский режим устроил этнические чистки — Путин Президент России Путин: режим в Киеве давно использует террористические методы

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Власти Украины применяют террористические методы, устраивают этнические чистки и политические убийства. Они выкладывают доказательства в интернет, а потом сами же удаляют. Об этом на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями», — сказал он.

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Преступники публикуют свидетельства в интернете, а когда осознают ошибку, удаляют, добавил глава государства. Однако информацию нельзя полностью удалить из интернета, эти материалы все равно там остаются.

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Владимир Путин также назвал прорывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» актами международного терроризма и заявил, что всем понятно, кто за ними стоит.

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