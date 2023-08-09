Власть 09 августа 2023, 05:08 Киев отказался помогать одесситам, у которых отобрали новорожденную дочь в Швейцарии — Полянский Полянский: Киев не помогает одесситам, у которых отобрали новорожденную дочь в Швейцарии YouTube

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Украинские дипломаты не оказывают помощь семье одесситов, у которых в Швейцарии отобрали новорожденного ребенка. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

В апреле в Совбезе ООН прошло заседание по украинским детям, его провели российские дипломаты. С тех пор в постпредство РФ поступают обращения людей, столкнувшихся с этой проблемой и не получивших помощи. Полянский рассказал о семье из Одессы, которая не может «достучаться» до украинских дипломатов.

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«Ко мне обратились Вадим и Кристина Никольские, приехавшие в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре в местечке Саксон кантона Вале у них прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь», — написал Полянский.

Родители девочки считают, что швейцарские власти сделали это по злому умыслу. Полянский отметил, что за счет «различных нечистоплотных юридических ухищрений» дочь Никольских могут отдать на удочерение во Францию.

«Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты её не оказывают», — подчеркнул зампостпред.

В конце апреля Полянский рассказал, как сбежавшие в Европу украинки обращались с просьбами помочь вернуть им детей. За первый месяц постпредство получило большое количество обращений с просьбой о помощи. Воровство детей в Европе российский дипломат назвал проблемой, которую на Западе не хотят замечать.