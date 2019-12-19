Киев намерен вновь обсудить обмен пленными с Донбассом

Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, сообщила на своей странице в Facebook о таком желании политика.

«Мы сегодня встретились у президента (Украины Владимира Зеленского). Поговорили о результатах. Только что я переговорил Грызловым (представителем России в контактной группе). Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести Skype-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы к Новому году освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся — неизвестно», — сказал Кучма.

Он заявил, что для Владимира Зеленского вопрос обмена пленными стоит на первом месте. Кучма подчеркнул, что у украинского лидера есть колоссальное желание добиться результата.

Ранее делегат от самопровозглашенной Луганской Народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева рассказала, что Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными. Несмотря на это, в ЛНР еще надеются на обмен пленными до конца года. Такие же высказывания звучали и со стороны Донецкой Народной Республики.

Киев ранее выразил готовность к компромиссам для обмена пленными. По словам украинских властей, их задача вернуть максимальное количество своих сограждан.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами до 31 декабря была достигнута по итогам встречи «нормандской четверки». Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года.