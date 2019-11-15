«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин — о «полном контакте» с Зеленским Подробнее

Парламентарий выразил уверенность, что если Украине не удастся договориться с Москвой о транзите голубого топлива, то это будет ударом не по РФ, а по Незалежной, которая обязалась обеспечить транзит российского газа перед европейскими партнерами.

«Киев крупно рискует», — резюмировал член Совфеда.