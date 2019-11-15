«Киев крупно рискует». Пушков — о возможном прекращении транзита газа
Глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter заметил, что украинский «Нафтогаз» ведет игру на грани фола, делая ставку на конфликт с Россией. Сенатора процитировала «Экономика сегодня».
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Парламентарий выразил уверенность, что если Украине не удастся договориться с Москвой о транзите голубого топлива, то это будет ударом не по РФ, а по Незалежной, которая обязалась обеспечить транзит российского газа перед европейскими партнерами.
«Киев крупно рискует», — резюмировал член Совфеда.