  • «Киев крупно рискует». Пушков — о возможном прекращении транзита газа

    15 ноября 2019, 10:29

    Артур Блянихов

    Глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter заметил, что украинский «Нафтогаз» ведет игру на грани фола, делая ставку на конфликт с Россией. Сенатора процитировала «Экономика сегодня».

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    Парламентарий выразил уверенность, что если Украине не удастся договориться с Москвой о транзите голубого топлива, то это будет ударом не по РФ, а по Незалежной, которая обязалась обеспечить транзит российского газа перед европейскими партнерами.

    «Киев крупно рискует», — резюмировал член Совфеда.