Киев хочет вести переговоры с РФ по Донбассу при участии США и Великобритании

На сегодняшний день минский и нормандский форматы переговоров не включают в себя участие США и Великобритании. Именно эти страны Киев хочет пригласить к круглому столу для разрешения конфликта на Донбассе. Украина уже начала вести переговоры с Вашингтоном и Лондоном по данному вопросу. Мнение остальных участников переговоров — России, Германии и Франции — остается неизвестным.

Недавно Алексей Резников оценил сроки возвращения Донбасса в состав Украины.