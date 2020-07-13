Киев хочет вести переговоры с РФ по Донбассу при участии США и Великобритании
Алексей Резников, заместитель главы украинской делегации в контактной группе, заявил о желании Украины расширить число участников «минских» и «нормандских» переговоров по вопросу Донбасса. Об этом рассказала «Русская Планета».
На сегодняшний день минский и нормандский форматы переговоров не включают в себя участие США и Великобритании. Именно эти страны Киев хочет пригласить к круглому столу для разрешения конфликта на Донбассе. Украина уже начала вести переговоры с Вашингтоном и Лондоном по данному вопросу. Мнение остальных участников переговоров — России, Германии и Франции — остается неизвестным.
Недавно Алексей Резников оценил сроки возвращения Донбасса в состав Украины.