КГБ Белоруссии: на Тихановскую готовилось покушение

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую хотели убить, но КГБ вовремя перехватило сообщение и предотвратило покушение.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал в эфире телеканала ОНТ о полученной информации, кающейся безопасности Тихановской, сообщает ТАСС.

Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской Валерий Вакульчик.

Также Вакульчик отметил, что почти в одно и тоже время МВД Белоруссии тоже получили сообщение о «сакральной жертве». Помимо этого, Валерий Вакульчик заявил, что в правоохранительных органах серьезно отнеслись к ситуации и для защиты штаба Светланы Тихановской выделили 120 подготовленных сотрудников. Председатель КГБ сообщил, что отправитель сообщений найден и в ближайшее время будет задержан.

Волнения вокруг выборов президента Белоруссии не утихают. В Минске начались протесты, улицы в центре города частично перекрыты, пешеходов задерживают, а у журналистов проверяют документы. В следственном комитете Белоруссии уже возбудили 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков в стране.