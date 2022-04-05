Кедми высказался о призыве польского министра избавиться от русской культуры

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал слова министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского о том, что «все русское должно исчезнуть» из мирового общественного пространства. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Кедми заметил, что Польша всегда выделяется наиболее радикальными антироссийскими инициативами. По его мнению, этой русофобии активного содействуют Штаты.

«Если более глубоко посмотреть, о чем говорил католик Байден в католической Польше, упоминая господа бога для помощи в борьбе с Россией, это пока более мягкое провозглашение крестового похода против в РФ. <…> А то, что польская шавка бежит всегда впереди всех и громче всех гавкает, было всегда», — напомнил Кедми.