Кедми высказался о новейшем вооружении России

Политолог Яков Кедми прокомментировал совещание по оборонной тематике, которое накануне в Сочи провел президент России Владимир Путин. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Кедми заметил, что во время выступления Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся текущего состояния Вооруженных сил России. Политолог обратил внимание на то, что на всех уровнях закончена многолетняя программа обороны от всех видов ракет.

«Россия защищена от всех видов угроз, которые идут с воздуха, всех видов ракет, самолетов, системы обнаружения. Существует защита от всех видов ракет, включая гиперзвук, который будет у американцев», — подчеркнул эксперт.