22 декабря 2022, 19:41
«Каждый день». Путин заявил о частных встречах с военными
Президент Путин заявил о ежедневных встречах с военными
Встречи с военными у президента России Владимира Путина проходят каждый день. Об этом сам глава государства заявил, комментируя подводку журналиста о прошедшей накануне коллегии Минобороны и героях специальной военной операции.
Журналист отметил, что в последнее время у президента часто проходят встречи с представителями Минобороны и бойцами специальной военной операции.
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«Это вас удивляет? Каждый день, чтоб вы понимали. Каждый день», — подчеркнул Путин.
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В минувшую среду, 21 декабря, президент России принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Во вступительном слове российский лидер заявил, что солдаты и офицеры сражаются за страну мужественно и стойко, выполняя поставленные перед ними задачи.
Путин добавил, что в ходе специальной военной операции российские части получили уникальный боевой опыт, который президент поручил систематизировать и включить в планы подготовки войск в целом.
Военные
Владимир Путин
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