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    15 июня 2021, 21:31

    «Катастрофой» назвали сериалы на русском языке на украинском телевидении

    Полина Гребенщикова

    Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень высказался о том, что треть сериалов на рейтинговых украинских телеканалах транслируется на русском языке. По мнению политика, это «катастрофа», написала «Газета.ru».

    «Катастрофой» назвали сериалы на русском языке на украинском телевидении

    Такую статистику показало недавнее исследование самых популярных украинских телеканалов: «1+1», «Интер», Украина», «СТБ» и ICTV.

    «Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке», — заявил Кремень.