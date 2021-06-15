«Катастрофой» назвали сериалы на русском языке на украинском телевидении

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень высказался о том, что треть сериалов на рейтинговых украинских телеканалах транслируется на русском языке. По мнению политика, это «катастрофа», написала «Газета.ru».

Такую статистику показало недавнее исследование самых популярных украинских телеканалов: «1+1», «Интер», Украина», «СТБ» и ICTV. «Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке», — заявил Кремень.