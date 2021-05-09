Катар привезет на ПМЭФ представителей 50 организаций

Катар станет гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Арабская страна привезет одну из самых больших делегаций в своей истории. На форуме ожидаются представители 50 катарских организаций, сообщили ТАСС в фонде «Росконгресс».

Катар представят бизнесмены, политики, руководители органов власти и общественных организаций.

«Столь масштабное представительство Катара на ПМЭФ-2021 — лучшее доказательство обширных перспектив сотрудничества Катара и России и желания сторон углублять и расширять отношения», — заявил посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

По его словам, статус страны-гостя как нельзя лучше способствует установлению новых партнерских отношений и расширению торгово-экономических связей.

Ранее посол сообщил, что катарскую делегацию возглавит эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Также в Москву прилетят вице-премьер, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, министр торговли и промышленности Али бен Ахмед аль-Кувари, представители Qatar Petroleum и других крупных компаний.

Международный экономический форум пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. Тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В программе мероприятия запланировано проведение более 100 дискуссий.