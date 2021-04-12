Катар примет участие в ПМЭФ

Встреча советника президента РФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Катара в РФ шейха Ахмеда Бин Нассера Бин Джассима Аль-Тани прошла в Москве. Они обсудили укрепление экономических и политических отношений между странами, сотрудничество в области экологии и охраны природы, а также участие делегации Катара в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве страны-гостя.

Кобяков отметил, что отношения между Россией и Катаром вышли на новый уровень. Подписаны двусторонние соглашения о безвизовом режиме, открыто прямое авиасообщение.

Рад отметить, что первое крупное мировое экономическое событие в этом году — Петербургский международный экономический форум — пройдет при самом активном участии Катара, что будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в различных секторах Антон Кобяков.

В этом году во время ПМЭФ Фонд «Росконгресс» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией предпринимателей Катара, Финансовым центром Катара, Катарско-Российским центром сотрудничества и Дохийским форумом.

Шейх Ахмед Бин Нассер Бин Джассим Аль-Тани отметил, что Катар традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, и это огромная честь для страны.

ПМЭФ всегда был и остается ведущей площадкой для установления новых деловых контактов и партнерских соглашений. Мы заинтересованы в развитии двустороннего диалога между нашими странами с целью дальнейшего укрепления сотрудничества и совместной реализации инвестиционных проектов шейх Ахмед Бин Нассер Бин Джассим Аль-Тани.

Фонд «Росконгресс» и посольство Катара в Москве в начале 2020 года обсудили возможность создания инвестиционного фонда, где в роли инвесторов выступили бы крупные корпорации и частные инвесторы.

Катар поддерживает многие культурные события, форумы, выставки в России. Для одаренных российских студентов организованы стипендии для изучения арабского языка. Также состоялся ряд деловых визитов и мероприятий, включая визит российской делегации в Доху для участия в Дохийском форуме в декабре 2019 года.