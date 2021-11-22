Каталог «плохого» контента в интернете решили создать в России

Единый каталог «плохого» или токсичного интернет-контента могут создать в России. В него может войти информация о вреде вакцинации или сообществах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. О новом проекте рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов газете «Ведомости».

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — объяснил цель такого нововведения эксперт.

Он заявил, что уже обсудил эту идею с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским, а в дальнейшем планирует рассказать о ней президенту России Владимиру Путину.

После ознакомления журналистов с презентацией программы стало понятно, что токсичным контентом ее автор назвал посты про вред вакцинации, насилие, радикальный феминизм, отказ от деторождения, пособничество ЛГБТ и зоофилию. Со всей подобной информацией Ашманов советует поступать следующим образом: убирать ее с различных платформ или снижать ей просмотры.