Кашеварова: ремонт Госдумы отложили

«Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — сообщила Кашеварова.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, высказал такую позицию. Депутаты его поддержали.

На что именно будут направленны средства — неизвестно. Советник добавила, что деньги отправят «на более нужные и важные сейчас цели».