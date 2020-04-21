Кашеварова: ремонт Госдумы отложили
Анастасия Кашеварова, советник спикера нижней палаты, сообщила о том, что ремонт здания Госдумы временно отложили. Выделенные средства перенаправят на другие цели. Об этом написала «Парламентская газета».
«Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», — сообщила Кашеварова.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, высказал такую позицию. Депутаты его поддержали.
На что именно будут направленны средства — неизвестно. Советник добавила, что деньги отправят «на более нужные и важные сейчас цели».