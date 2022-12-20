Власть 20 декабря 2022, 17:56 Карты без Крыма и новых территорий признают экстремистскими Госдума введет штрафы за показ документов, оспаривающих территориальную целостность России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Географические карты и другие материалы с изображениями, оспаривающими территориальную целостность России, внесут в список экстремистских материалов, а за их распространение начнут заводить административные дела. Соответствующие законопроекты прошли первое чтение в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Принятые законопроекты предусматривают введение поправок в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Туда внесут картографические и другие документы и изображения, нарушающие территориальную целостность России.

Реклама

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За распространение географических карт или материалов нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей или арест до 15 суток.

Реклама

Законодатели предложили распространить административную статью на все случаи популяризации экстремистских материалов, не включенных в федеральный список.

Как сообщил «Интерфакс», один из авторов законопроекта, заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев уточнил, что карты, которые выпустили до принятия законопроекта и отражающие различные исторические периоды, правонарушением считаться не будут.