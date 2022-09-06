Карту «Мир» начнут принимать в странах Азии | 360°

Власть 06 сентября 2022, 13:25 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:32) Поделиться Telegram

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Viber Карту «Мир» начнут принимать в странах Азии Россия начала переговоры об использовании карты «Мир» в Китае РИА «Новости»

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Карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также в Китае. О переговорах с ними рассказал РИА «Новости» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Карты национальной платежной системы используют в 11 странах мира. Это не только ближайшие соседи России, вроде Армении, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии, но и популярные туристические страны — Турция, Южная Корея и Вьетнам.

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«Кроме того, сейчас ведут работу с рядом других стран, в том числе Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, и с Китаем», — сказал вице-премьер.

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Оплату картой «Мир» к концу года станут принимать во всех отелях Турции, рассказал «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. Этим вопросом занялась государственная комиссия. Его решение потребовало времени из-за технических проблем. Однако туристы уже пользуются национальной платежной системой почти по всей стране, расплачиваясь через терминалы или снимая деньги в банкоматах.

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