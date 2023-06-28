Власть 28 июня 2023, 19:06 Картаполов рассказал, когда могут принять закон о повышении призывного возраста Депутат Картаполов: закон о повышении призывного возраста могут принять до конца сессии ГД РИА «Новости»

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Депутаты могут принять закон о постепенном повышении призывного возраста до конца весенней сессии Госдумы, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он не исключил, что документ рассмотрят уже в июле.

«Будем стараться рассмотреть [во втором чтении] в июле. <…> Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — ответил на вопрос о судьбе законопроекта Картаполов.

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В начале июня комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять проект о поэтапном повышении призывного возраста в стране. Авторы документа предложили призывать на службу в армию молодых людей с 19 до 30 лет в период с 1 января по 31 декабря 2024 года, в следующем году — россиян от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026-го — призывников с 21 года до 30 лет. Днем 14 июня депутаты приняли законопроект в первом чтении.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, установление новых правил повысит качество армии. Специалист подчеркнул, что до достижения 18 лет молодых людей рано считать социально зрелыми.