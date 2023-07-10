Власть 10 июля 2023, 16:30 Карл III встретил в своей резиденции Байдена Британский король Карл III принял в Виндзорском замке президента США Байдена Unsplash

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Король Соединенного Королевства Карл III принял в Виндзорском замке президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Sky News, он вел трансляцию происходящего.

Байден вместе с Карлом III сначала, как полагается, осмотрел роту почетного караула. Валлийские гвардейцы в черных медвежьих шапках и красных мундирах выстроились во внутреннем дворе Винздора.

После этого британский монарх и американский лидер отправились в замок, где у них было запланировано общение и чаепитие. Одной из тем их беседы стала защита окружающей среды. Карл III покажет главе Белого дома предметы из королевской коллекции, имеющие отношение к США. Об этом написал ТАСС.

Байден начал свою рабочую поездку в Великобританию с переговоров в Лондоне с британским премьером Риши Сунаком. После аудиенции у короля Великобритании президент США отправится в Латвию. Там уже 11 июля начнется саммит НАТО.