«Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом». Слуцкий предупредил об угрозе катастрофы | 360°

28 октября 2022, 12:27
«Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом». Слуцкий предупредил об угрозе катастрофы
Депутат Слуцкий заявил, что дальнейшее нагнетание ситуации Западом чревато катастрофой
Нагнетание политической напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии для Telegram-канала «Специально для RT».
Он напомнил, что 28 октября исполнилось 60 лет с момента окончания Карибского кризиса. В этот день начались советско-американские переговоры, которые стали благополучным финалом 13-дневного балансирования планеты на грани ядерной войны.
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Депутат провел параллель с сегодняшней эскалацией между мировыми державами, когда ядерная риторика Украины с согласия США стала угрожающе набирать обороты.
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«Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — подчеркнул Слуцкий.
Он обратил внимание на готовящийся Украиной провокационный подрыв так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. США, Великобритания и Франция голословно обвинили в этих планах Москву.
«И снова Запад, к сожалению, не помнит ни свою, ни мировую историю», — заметил депутат.
Слуцкий напомнил об уроках Карибского кризиса, когда политические лидеры обязаны находить в себе силы и решимость достичь компромисса, чтобы спасти мир от уничтожения.
Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский толкает Запад к третьей мировой войне.
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