«Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом». Слуцкий предупредил об угрозе катастрофы | 360°

Власть 28 октября 2022, 12:27 «Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом». Слуцкий предупредил об угрозе катастрофы Депутат Слуцкий заявил, что дальнейшее нагнетание ситуации Западом чревато катастрофой РИА "Новости"

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Нагнетание политической напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии для Telegram-канала «Специально для RT».

Он напомнил, что 28 октября исполнилось 60 лет с момента окончания Карибского кризиса. В этот день начались советско-американские переговоры, которые стали благополучным финалом 13-дневного балансирования планеты на грани ядерной войны.

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Депутат провел параллель с сегодняшней эскалацией между мировыми державами, когда ядерная риторика Украины с согласия США стала угрожающе набирать обороты.

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«Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — подчеркнул Слуцкий.

Он обратил внимание на готовящийся Украиной провокационный подрыв так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. США, Великобритания и Франция голословно обвинили в этих планах Москву.

«И снова Запад, к сожалению, не помнит ни свою, ни мировую историю», — заметил депутат.

Слуцкий напомнил об уроках Карибского кризиса, когда политические лидеры обязаны находить в себе силы и решимость достичь компромисса, чтобы спасти мир от уничтожения.

Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский толкает Запад к третьей мировой войне.