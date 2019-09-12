Карасин назначен сенатором от Сахалина

Распоряжением главы Сахалинской области Валерием Лимаренко сенатором от региона назначен бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Лимаренко официально стал губернатором Сахалина Подробнее

«Сделаю все, чтобы Сахалин и Курилы стали мощной визитной карточкой всей России», — заявил Карасин. Его процитировало РИА «Новости».

Официально вступивший в должность 12 октября Лимаренко рассказал, что указ о назначении Карасина стал первым подписанным им документом в должности главы региона.

Предыдущем представителем области в Совете Федерации был Дмитрий Мезенцев. Он занимал эту позицию с 2015 года. В мае 2019 года Мезенцев стал чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.

В свою очередь, Григорий Карасин 10 сентября был освобожден от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел. Этот пост он занимал с 2005 года.

На досрочных выборах главы Сахалинской области победу одержал самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Он набрал 56,15% голосов. Церемония инаугурации прошла в четверг, 12 сентября. С декабря 2018 года Лимаренко временно исполнял обязанности губернатора Сахалина.