Карантин без места жительства. Как изолироваться бездомным при коронавирусе?
Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты Москвы рассказала «Известиям», что в городе продолжают работать мобильная служба помощи «Социальный патруль», Центры социальной адаптации (ЦСА) и его филиалы.
«Кроме ежедневного измерения температуры, в центре и его филиалах организован регулярный медосмотр, производится обеззараживание воздуха и ежедневная дезинфицирующая уборка, — пояснили в пресс-службе.
По словам директора московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарьи Байбаковой, они предложили развернуть в двух столицах дополнительные временные пункты обогрева. Там бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии и под присмотром врачей.
Члена комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич заявил, что ведомствам стоит проработать план по защите бездомных от COVID-19.
«Возможно, следует отвести под самоизоляцию этих граждан какие-то отдельные приюты, центры», — сказал он.
Правда обеспечить временный дом для всех вряд ли получится. Бездомных слишком много. По последней переписи населения, число людей без ПМЖ в России больше 64 тысяч человек.
Представители благотворительных фондов рассказали о мерах, которые предпринимаются, чтобы коронавирус не распространился среди бездомных.