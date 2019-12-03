Капремонт, налоги и пенсии. Путин подписал ряд законов

Согласно Федеральному закону «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сохранен размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий.

В России теперь законодательно запрещено использование нацистской символики и атрибутики. Изменения были внесены в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 −1945 годов», а также в статью федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Российский лидер подписал также закон, регламентирующий внесение изменений в Трудовой кодекс. Теперь федеральная инспекция труда имеет право принуждать работодателей выплачивать работникам зарплату или иные суммы, которые им причитаются.

Речь идет о тех случаях, когда сотрудник имеет право на выплату, но не получил ее в установленные трудовым договором сроки. Согласно поправкам к федеральному закону «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель получил право запрашивать у кредитных организаций, в том числе и банков, сведения о банковских счетах работодателя-должника.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Нагатинском суде Москвы. Источник фото: РИА «Новости»

Владимир Путин ратифицировал Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ позволит не допустить уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Был ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.

Пересмотрены также некоторые условия технологических и производственных операций. Еще один подписанный президентом закон касался изменений в торговых отношениях России и Абхазии. Периодическое таможенное декларирование теперь не обязательно в случае вывоза с территории РФ в республику нефтепродуктов.

Глава России утвердил бюджет Фонда социального страхования на ближайшие три года. В 2020 году прогнозируемый доход Фонда составит 811,6 миллиарда рублей, в 2021 году — 821,1 миллиарда, в 2022 году — 936,5 миллиарда. Бюджет Фонда соцстрахования на следующий год сформирован с профицитом.

Согласно изменениям в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса России региональные операторы теперь обязаны формировать комиссии по приемке работ по капремонту. В них обязательно должны входить представители исполнительной власти субъектов РФ, которые ответственны за реализацию программ капитального ремонта, а также представители органов местного самоуправления.

Рабочие регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов ремонтируют фасад жилого дома в Омске. Источник фото: РИА «Новости»

Российский президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс». Заключенные имеют право на пенсионные льготы не после 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а с того возраста, который дает им право на страховую пенсию. Ежегодный оплачиваемый отпуск для таких осужденных увеличили до 18 рабочих дней. К труду, включая работы по благоустройству пенитенциарных учреждений, пожилые заключенные привлекаются на добровольной основе.

Короткий день для женщин и приставы-онлайн. Путин подписал ряд новых законов Подробнее

Владимир Путин поставил свою подпись под поправками к закону «О недрах». Разработка технологий геологической разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых стала считаться видом пользования недрами. В законе прописаны сроки, положения об участках недр, особенности проектной документации.

Глава государства в понедельник таже поставил свою подпись под законом о дополнительном регулировании деятельности средств массовой информации, которые являются иноагентами.

Физическое лицо, распространяющее информацию для широкого круга лиц и финансируемое из-за границы, может быть признано иностранным средством массовой информации, которое выполняет функции иностранного агента. СМИ-иноагентов обяжут регистрироваться в качестве российских юридических лиц. Продукция СМИ-иноагентов должна особым образом маркироваться. Это касается и тех источников, которые распространяют информацию через интернет. По закону отсутствие маркировки приведет к блокировке сайта и возбуждению дела об административном правонарушении.