Капитальный ремонт проведут в 22 домах в Лабытнанги

22 дома планируют капитально отремонтировать в Лабытнанги. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу города Марину Трескову.

В четырех многоэтажны домах поменяют сети тепло- и водоснабжения, обновят электротехнические приборы. В 18 деревянных отремонтируют крыши, фасады, фундамент, заменят инженерные сети.

«Дала поручение завершить все работы по замене инженерии до начала отопительного сезона, монтажные работы — к концу сентября», — сообщила Трескова.