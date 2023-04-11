Власть 11 апреля 2023, 07:43 Кандидаты на пост мэра Томска сняли свои кандидатуры с голосования Кандидаты на пост мэра Томска Ратнер и Лучшев решили не участвовать в выборах Автор: Мария Красилова / Викимедиа

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Исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер и его конкурент Максим Лучшев перед голосованием сняли с выборов свои кандидатуры на пост мэра города. Об этом они заявили на заседании гордумы, сообщил ТАСС.

Лучшев подал прошение о самоотводе во время заседания и при этом не стал уточнять причины своего решения. Ратнер заявил, что не хочет становиться градоначальником любой ценой.

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«Сегодня, когда безальтернативная ситуация, я считаю, что это неправильно, даже сказал бы „не по-томски“, поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые томичи, я сегодня снимаю свою кандидатуру, обращаясь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение», — сказал он.

По его словам, мэра нужно избирать на альтернативной основе. Спикер гордумы Чингис Акатаев заявил, что выборы теперь можно считать несостоявшимися. По его словам, «новый конкурс» уже могут объявить на следующей неделе. Прямые выборы Томска осенью прошлого года заменили конкурсной процедурой. Об этом написал «Интерфакс».