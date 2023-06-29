Власть 29 июня 2023, 19:09 Кандидатуру Глеба Никитина выдвинули на выборы губернатора Новгородской области

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Кандидатуру Глеба Никитина выдвинули на выборы губернатора Новгородской области. Его поддержали 97%, 345 из 354 делегатов, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Глеб Никитин находится на посту губернатора с 2018 года. За свой первый пятилетний срок он показал эффективную работу, многое сделал для региона в сферах здравоохранения и поддержки детства и материнства, а также во многих других. Глава региона подчеркнул, что у него есть планы и на следующий срок.

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