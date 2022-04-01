Кандидатов на выборах в России обязали отчитываться о покупке криптовалют

Выставляющие свою кандидатуру на выборах в России обязаны сообщать о покупках и владении криптовалютами и другими цифровыми финансовыми активами. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Закон в конце марта прошел чтение в Госдуме и получил утверждение Совета Федерации. Новые правила обязывают принимающих участие в выборах в качестве кандидатов предоставлять сведения о расходах своих и своей семьи за последние три года, включая покупку криптовалют или других цифровых активов.

При этом если сумма сделки превышает доход семьи, то в декларацию также нужно внести сведения об источниках сделки.

В конце февраля Минфин внес на рассмотрение правительства законопроект о регулировании рынка криптовалют. Он предусматривает сохранение запрета на использование виртуальных денег в качестве средства платежа, но разрешает инвестирование средств в цифровую валюту.