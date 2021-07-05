Кандидат в президенты Эстонии заявил о претензиях на территорию России

Бывший спикер эстонского парламента, кандидат в президенты страны от Консервативной партии Хенн Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией. Политик считает, что РФ оккупировала эстонскую территорию.

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — привело РИА «Новости» слова политика.

В феврале 1920 года Эстония и РСФСР после 13-месячной войны подписали Тартуский мирный договор. По нему к Эстонии отошел Печорский уезд Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарвы (сейчас в Кингисеппском районе Ленинградской области).

В 1940 году Эстония вошла в состав СССР. В 1944-м была оккупирована Германией. После освобождения Эстонской ССР советскими войсками эти территории вернули РСФСР.

Пыллуаас ранее неоднократно говорил о территориальных претензиях к России. По его мнению, РФ захватила 5% эстонской территории.

В январе 2020 года спикер парламента заявлял, что Эстония не будет ратифицировать пограничный договор с Россией, закрепляющий границу в ее нынешнем виде. Пресс-служба парламента тогда сообщила, что это частное мнение Пыллуааса.