Власть 14 июля 2023, 17:23 Кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» открыл штаб общественной поддержки Открылся штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы от «Новых людей» Даванкова РИА «Новости»

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Штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова начал работу на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 17, сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

По словам Даванкова, штаб будет открыт для всех прогрессивных и умных людей, которые захотят обсудить идеи и будущее Москвы и России.

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Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей города заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее в Москве заработал штаб общественной поддержки действующего мэра столицы Сергея Собянина.