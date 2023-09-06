Власть 06 сентября 2023, 19:20 Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» подвел итоги предвыборной кампании Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» Даванков провел встречу перед выборами РИА «Новости»

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Кандидат на пост мэра Москвы от партии «Новые люди» и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков провел итоговую пресс-конференцию перед выборами. Он подвел итоги своей предвыборной кампании и ответил на вопросы избирателей. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Даванков предложил дать муниципальным депутатам право наложить вето на новые строительные проекты в своих районах. Если они не используют свое право, жители смогут собрать 1% подписей от общего числа зарегистрированных в районе и запретить определенные строительные проекты.

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Также он предложил законопроект, который даст возможность оценивать деятельность всех чиновников на Госуслугах — от глав управ до профильных департаментов.

Кроме того, Даванков выступил с инициативой запустить программу под названием «Московская мечта», которая позволит жителям столицы получить ипотеку на загородный дом без первоначального взноса, при условии, что они не продадут свою квартиру в Москве и приобретут индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у застройщика — резидента города.

По его мнению, это позволит городу привлечь налоги от строительства в Подмосковье и дать возможность застройщикам развиваться без увеличения плотности населения в городе.

Сегодня мы выходим с рядом важных инициатив. Три из них — это готовые законопроекты, остальные — комплексная программа по улучшению жизни москвичей. Владислав Даванков

Даванков подчеркнул, что, независимо от исхода выборов, его основное желание — делать Москву лучше и более современной с каждым днем.

Также сегодня кандидат в мэры Москвы от КПРФ Леонид Зюганов провел итоговую конференцию перед выборами.