06 сентября 2023, 19:20
Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» подвел итоги предвыборной кампании
Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» Даванков провел встречу перед выборами
Кандидат на пост мэра Москвы от партии «Новые люди» и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков провел итоговую пресс-конференцию перед выборами. Он подвел итоги своей предвыборной кампании и ответил на вопросы избирателей. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Даванков предложил дать муниципальным депутатам право наложить вето на новые строительные проекты в своих районах. Если они не используют свое право, жители смогут собрать 1% подписей от общего числа зарегистрированных в районе и запретить определенные строительные проекты.
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Также он предложил законопроект, который даст возможность оценивать деятельность всех чиновников на Госуслугах — от глав управ до профильных департаментов.
Кроме того, Даванков выступил с инициативой запустить программу под названием «Московская мечта», которая позволит жителям столицы получить ипотеку на загородный дом без первоначального взноса, при условии, что они не продадут свою квартиру в Москве и приобретут индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у застройщика — резидента города.
По его мнению, это позволит городу привлечь налоги от строительства в Подмосковье и дать возможность застройщикам развиваться без увеличения плотности населения в городе.
Сегодня мы выходим с рядом важных инициатив. Три из них — это готовые законопроекты, остальные — комплексная программа по улучшению жизни москвичей.
Владислав Даванков
Даванков подчеркнул, что, независимо от исхода выборов, его основное желание — делать Москву лучше и более современной с каждым днем.
Также сегодня кандидат в мэры Москвы от КПРФ Леонид Зюганов провел итоговую конференцию перед выборами.
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Москва 2023
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