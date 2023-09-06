Власть 06 сентября 2023, 18:49 Кандидат в мэры Москвы от КПРФ провел конференцию перед выборами Зюганов провел встречу перед выборами мэра Москвы и показал приложение КПРФ ID РИА «Новости»

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Московский городской комитет КПРФ провел конференцию «Вернем будущее», на которой кандидат на должность мэра Москвы Леонид Зюганов представил отчет о предвыборной кампании и провел презентацию нового мобильного приложения «КПРФ ID». Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Согласно предоставленному кандидатом отчету, Зюганов провел более 100 встреч с жителями, организациями и партийными активами в течение трех месяцев предвыборной кампании. Его команда также составила 1,5 тысячи обращений и запросов, которые направили в органы государственной власти и МВД.

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Зюганов также рассказал, что приложение «КПРФ ID» будет собирать новости о деятельности партии из различных источников, информировать о мероприятиях и предоставит возможность обратиться к депутатам партии.

«В ближайший месяц мы соберем партийцев и обсудим с ними будущее нашего прекрасного приложения: у нас много идей для того, чтобы развивать его и улучшать», — отметил Зюганов.

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