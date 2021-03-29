ЦИК анонсировал старт избирательной кампании в России

В конце июня в России начнется избирательная кампания. Решение по трехдневному голосованию Центризбирком намерен принять уже после ее открытия специальным указом президента.

Даты озвучила в эфире телеканала «Россия 24» глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Скорее всего, произойдет в конце июня, с учетом не только пандемии, но и целого ряда других факторов», — сказала она.

После того как выйдет специальный указ главы государства об открытии кампании, ЦИК рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании. По словам Памфиловой, велика вероятность того, что выборы будут идти именно три дня, а не один.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что предстоящие выборы в Госдуму пройдут на достойном уровне. Их результаты, подчеркнул он, должны отражать подлинную волю граждан.