Эксклюзив 21 марта 2023, 19:15 Камчатский краб, карельская форель и борщ с уткой. Стало известно, чем будут кормить в Кремле делегацию Си Цзиньпина 360: появились фотографии меню государственного обеда в Кремле с делегацией Си Цзиньпина freepik

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Стало известно, чем будут кормить гостей на государственном обеде с китайской делегацией в Кремле. Фотографии изысканного меню «360» прислал источник.

Продолжается трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Накануне он прилетел в российскую столицу и уже успел провести четырехчасовую неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным. Сегодня — основной день переговоров. Прямо сейчас лидеры выступают с заявлениями для прессы. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.

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На закуску гостям предложат салат с карельской форелью и свежими огурцами, а также крокет из камчатского краба с трюфельным маслом.

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На первое будут подавать борщ с томленой уткой.

На второе — снова морепродукты — мурманский палтус на овощном жюльене. Также можно выбрать стейк из мраморной говядины с копченым пюре.

На десерт приготовили цитрусовый щербет или малиновый мусс.

Для соблюдающих пост повара создали специальное постное меню. В него вошел салат из печеного сельдерея с белыми грибами, пельмени со шпинатом, борщ с черносливом, лапша рисовая с овощами, а также десерты. Один из них такой же, как в первом меню, — цитрусовый щербет, другой — фруктовый салат с чайным желе.