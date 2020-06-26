Калининградский губернатор наказал рестораны за нарушения ограничений

Глава Калининградской области Антон Алиханов решил заморозить выплаты для помощи на открытие после ограничений владельцам заведений общепита и отелей. Причиной этому стало грубое нарушение рестораторами ограничительных мер.

«Было много сигналов о том, что в муниципалитетах работу таких заведений порой даже не прекращали или работали с серьезными нарушениями правил в условиях эпидемии. В прошедшую субботу решил лично проверить эту информацию. К сожалению, нарушения подтвердились», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

На выплаты рестораторам государство выделило 100 миллионов рублей. Предполагалось, что финансовая помощь должна пойти на покрытие издержек, связанных с противоэпидемическими мерами — тестирование сотрудников, закупку средств дезинфекции, термометров и многое другое.

Как оказалось, многим такая помощь не понадобилась, так как заведения не прекращали работу или совершали грубейшие нарушения, ставя под угрозу безопасность населения. Алиханов собирается обсудить с владельцами ресторанов и отелей дальнейшие шаги по выплатам.

«Встретимся с ними вновь и коллегиально выработаем новые правила, если бизнес сможет доказать свою сознательность и понимание ответственности перед теми, чьи средства идут на его поддержку», — заключил губернатор.

Ранее СМИ сообщали, что Алиханов сорвал свадебный банкет из-за нарушений ограничительных мер.