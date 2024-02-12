Власть 12 февраля 2024, 04:08 Калининградский губернатор обвинил философа Канта в мировом хаосе и конфликте на Украине Алиханов: в мировом хаосе и конфликте на Украине виноват философ Кант РИА «Новости»

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Немецкий философ Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к мировому хаосу и к конфликту на Украине. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области, выступая на заседании V Съезда Российского общества политологов, которое прошло в Светлогорске.

«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — заявил Алиханов.

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Губернатор обвинил Канта в том, что в своей философии он отрезал немецкую волю от высших ценностей. В результате сложилась такая социально-культурная ситуация, при которой Запад нарушает все достигнутые договоренности.

В конце января президент России Владимир Путин посетил Калининград, напугав тем самым западные страны. В Евросоюзе боятся, что Калининград станет очагом противостояния с НАТО в будущем.