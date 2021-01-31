Калининградские власти отвергли «фантазии» об ударе НАТО

Власти Калининградской области посоветовали западным странам отказаться от фантазий относительно возможной атаки НАТО. В правительстве региона призвали вместо планов вторжения задуматься о создании туристических маршрутов в регион.

Портал Overt Defense ранее со ссылкой на американскую НКО обнародовал сценарий возможного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает уничтожение «Искандеров», систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск.

В правительстве Калининградской области назвали статью очередными фантазиями.

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается», — сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы администрации Дмитрий Лысков.

Он также напомнил, что регион обладает огромным туристическим потенциалом. Поток туристов в Калининградскую область растет с каждым годом, указал Лысков.

«…Мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов», — заключил он.

Россия имеет все необходимые средства для того, чтобы ответить на возможную угрозу, отметил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец. По его словам, в Калининградской области размещена одна из самых мощных группировок войск. Об этом рассказал «Царьград».