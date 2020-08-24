Калининградская прокуратура потребовала избавиться от названия города на немецком языке

В Гурьевске Калининградской области прокуратура потребовала избавиться от надписи Neuhausen на фасаде дома. Нойхаузеном Гурьевск назывался при немцах. Прокуроры обнаружили в латинице «отрицание итогов Второй мировой войны».

С жалобой в прокуратуру обратился активист из Калининграда Юрий Иванов. Ответ ведомства он разместил в Facebook. Из документа следует, что обращение поступило в июне и касалось соблюдения законодательства о государственном языке России.

В ходе проверки выяснилось, что на фасаде дома № 1 по Пражскому бульвару «нанесено изображение с надписью на иностранном языке Neuhausen».

Прокуроры пришли к выводу, что надпись «без соответствующего перевода на русский язык оказывает информационно-идеологическое влияние» на жителей, а также «формирует у населения Калининградской области отрицание итогов Второй мировой войны, постепенно развивая чувство толерантности к событиям связанным с фашистской Германией».

В связи с этим директору управляющей компании «было внесено представление». В прокуратуре подтвердили изданию «Клопс», что потребовали от УК убрать надпись на немецком.

Название Нойхаузен использовалось до 1946 года, после чего город был переименован в Гурьевск. Город находится в семи километрах от Калининграда.