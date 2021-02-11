Какова стратегия Запада в отношении РФ? Объяснили в МГИМО

Профессор кафедры международной журналистики МГИМО, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов объяснил, в чем заключается стратегия англо-саксонского мира и большей части европейских стран в отношении России. Специалиста процитировало РИА ФАН.

«Мы всегда были главным объектом подавления и контроля. Меняются методы, способы, но цель одна: сковывать Россию „петлей Анаконды“», — обратил внимание Ивашов.

По его словам, под каждого руководителя Советского Союза и России отрабатывались конкретные операции. После смерти Иосифа Сталина был принят меморандум использования кончины вождя в интересах Вашингтона.

«Действуя в линии давления на Россию, Запад постоянно навязывает нам свои планы», — добавил профессор.