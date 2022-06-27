«Какой-то придурок». Медведев ответил экс-министру Латвии на готовность «забрать Калининград»

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса «каким-то очередным придурком». Так российский чиновник отреагировал на высказывание прибалта о том, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. Своими эмоциями Медведев поделился в личном Telegram-канале.

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — написал замглавы российского Совбеза.

Ранее бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область является «первым шагом Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России».

«Европа прекрасно понимает, что делает. <…> Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — заявил Гулбис.

По мнению экс-министра, современные западные политики чрезмерно мягки в сравнении со своими предшественниками — Рональдом Рейганом или Уинстоном Черчиллем. По мнению Гулбиса, после начала спецоперации РФ на Украине президент США Джо Байден должен был объявить своему коллеге Владимиру Путину о том, что «мы сейчас отнимаем Калининград».

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные в отношении России из-за начала специальной операции на территории Украины.