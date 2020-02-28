    28 февраля 2020, 14:19

    Какие законы вступят в силу с 1 марта?

    Дарья Морозова

    Новые законы о коммерции, госзакупках, интернете и некоторых других сферах вступят в силу с марта этого года. Некоторые принесут удобство обычным россиянам. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Вступит в силу проект «Доступный интернет», создание которого инициировал президент Владимир Путин. Станет бесплатным трафик при использовании портала госуслуг и сайтов федеральных органов.

    Изменится порядок ввоза незарегистрированных в России лекарств. Их станет проще получить при наличии медицинских показаний.

    Обувь станет обязательной для маркировки. Это может отразиться на ее стоимости, так как маркировка подразумевает дополнительные расходы для производителя.

    Вступит в силу закон о гонорарах для адвокатов, которые выиграют дело. Это не будет действовать для административных и уголовных дел.

    Транспортной полиции будет запрещено бить шокером беременных женщин, детей и инвалидов.

    О блокировке счетов и электронных кошельков банки будут обязаны уведомлять своих клиентов с помощью смс.

    При подаче искового заявления на должника компании обязуют указывать его личные данные: например, паспорт, СНИЛС или ИНН.